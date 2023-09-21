Готовится их исключение из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта.

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов", – подчеркнул вр.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

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Кроме того, такая судьба ждет памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение правительства. Отмечается, что в документе учли требования Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Памятники российским деятелям в Киеве

Как сообщал УНИАН, памятник советскому военному деятелю Николаю Щорсу, установленный на бульваре Т. Шевченко в Киеве более полувека назад, планировали демонтировать еще в 2016 году. Тогда городские власти заявляли, что его демонтируют как только Министерство культуры Украины изменит его статус. Как объясняли чиновники, сейчас монумент защищен законом – согласно действующему постановлению Кабмина № 928 от 03 сентября 2009 года, монумент внесен в реестр объектов культурного наследия национального значения.

Отметим, что памятник Щорсу находится в списке на демонтаж в соответствии с законом о декоммунизации. Городские власти намерены перенести памятник в будущий музей декоммунизации после его создания. Активисты неоднократно собирались у памятника, заявляя, что самостоятельно демонтируют монумент.

9 ноября 2022 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что памятникам советским военачальникам Николаю Ватутину и Николаю Щорсу не место в публичном пространстве Украины.

Решением Киевского городского совета от 14 мая 2022 г. "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева" определен ориентировочный перечень памятных объектов, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы или содержащих недостоверную историческую информацию, которые должны быть устранены и/или перемещены в специально определенные места хранения таких объектов, в который вошел в частности памятник Александру Пушкину на просп. Берестейском, 40 в Киеве.

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