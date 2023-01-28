Памятник советскому генералу Николаю Ватутину можно демонтировать, окончательное решение за КГГА.

Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала Киевской городской государственной администрации демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Telegram. Так, 25 января состоялось заседание экспертной комиссии МКИП по дальнейшей судьбе памятников советских и российских деятелей в Киеве.

"В отношении памятника советскому генералу Николаю Ватутину Экспертная комиссия рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятники монументального искусства", - говорится в сообщении.

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Демонтаж советских памятников

9 ноября 2022 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что памятникам советским военачальникам Николаю Ватутину и Николаю Щорсу не место в публичном пространстве Украины.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон Об осуждении коммунистического и нацистского режимов, предусматривающий снос советских монументов.

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