Обновление документов является залогом удачного пользования онлайн-услугами от сервисных центров МВД.

Украинцам, которые получили водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить, чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными сейчас онлайн-услугами от сервисных центров МВД. Такое заявление сделал заместитель начальника отдела внедрения электронных услуг управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Роман Бациц.

"Один из главных вопросов – это обновление сведений, потому что очень часто обращаются граждане с вопросом, почему не могут заказать ту или иную услугу онлайн. Впрочем очень часто обращаются люди, которые получили документы 10-20 лет назад. Реестр работает с 2013 года, и у нас нет такого глобального наполнения, которое позволит всем гражданам Украины получать услуги у нас. Поэтому если у вас водительское удостоверение старше 2013 года, то было бы неплохо его обновить", – сказал он в интервью "Украинскому радио".

По словам Бацица, в некоторых случаях обменять водительское удостоверение можно в Дії, даже если оно выдано раньше. Он отметил, что для водительского удостоверения достаточно важным является оцифрованный образ лица человека, то есть фото.

Видео дня

"А поскольку вы водительское удостоверение давно получили, у нас в базе фото нет. Но мы можем его получить из Единого демографического реестра. Но сведения из Единого демографического реестра мы можем получить только через "Дію". Поэтому в определенных случаях могут быть такие ситуации, что через кабинет водителя вы не можете заказать услугу по обмену исключительно из-за того, что у нас нет фото. Поэтому в таких случаях, если есть нюансы на одной онлайн-платформе, обращайтесь к другой, возможно, там у вас не будет никаких ограничений, и вы сможете заказать ту или иную услугу", – пояснил чиновник.

Бациц акцентировал, что обновление документов является залогом удачного пользования онлайн-услугами.

Новости для водителей: вы могли это пропустить

С 1 ноября 2024 года на дорогах всех городов Украины изменится ограничение скорости движения. Максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Кроме того, с мая 2024 года в Украине была возобновлена услуга по получению индивидуальных номерных знаков на транспортные средства. Владельцы автомобилей могут заказать такие номера онлайн, в Кабинете водителя. Также это можно сделать, лично обратившись в любой сервисный центр МВД.

Вас также могут заинтересовать новости: