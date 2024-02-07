Национальный Реестр Рекордов Украины подтвердил, что миллион полуторалитровых бутылок Coca-Cola со специальной пометкой на этикетке "Для тебе", изготовленных на благотворительность компанией "Кока-Кола Бевериджиз Украина", является наибольшим количеством разливных напитков, произведенных для благотворительности в Украине.

"Миллион полуторалитровых бутылок Coca-Cola "Для тебе" подарили семьям, оказавшимся в затруднительном положении в Украине, в частности, в прифронтовых общинах, и тем, кому пришлось покинуть свои дома. Мы хотели принести небольшую часть праздника, чтобы утешить их и напомнить нам, что мы никогда не забываем о них. Мы благодарим Украинский Красный Крест, Каритас Украина, благотворительный фонд "Мрия" и Siobhan's Trust, а также работников Кока-Колы, которые помогли сделать этот рекорд реальностью", - отметил Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию "Кока-Кола Бевериджиз Украина".

Несмотря на военное положение, количество национальных рекордов возвращается на довоенный уровень. Это происходит благодаря многочисленным благотворительным проектам.

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"На сегодняшний день количество заявок на рекорды вышло на довоенный уровень. Но после полномасштабного вторжения изменились направления рекордов. На первый план вышли военные, волонтерские и медицинские рекорды. И это вполне логично, ведь благотворительные и волонтерские рекорды помогают привлечь еще больше людей к добрым делам, они дают веру, что мы непреодолимы", - объясняет руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Нынешний рекорд официально внесен в Национальный Реестр Рекордов Украины. Он является частью масштабной программы гуманитарной помощи украинцам от системы компаний Кока-Кола.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделили украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долл. В частности, 70 тысяч продуктовых наборов с самым необходимым базовым составом продуктов, 5 тыс. постельных комплектов с теплыми одеялами, более полусотни мощных электрогенераторов для образовательных, медицинских, гуманитарных учреждений и учреждений и 45 мобильных котельных, работающих на газу и дизеле и согревающих города и села в зимний период. Кроме того, Кока-Кола отстраивает разрушенный детский сад в селе Богдановцы Броварского района Киевской области.