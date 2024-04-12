В институте объяснили, как следует воспринимать решение экспертной комиссии по Булгакову.

Признание писателя Михаила Булгакова украинофобом и частью российского империализма не влечет за собой обязательное закрытие его музея в Киеве или запрет его произведений. Об этом говорится в заявлении Украинского института национальной памяти (УИНП).

Как отметили в институте, хотя экспертная комиссия и признала символикой российской имперской политики любые географические названия и памятники, связанные с Булгаковым, это не является "запретом Булгакова".

"Призываем разделять вопрос прославления в публичном пространстве и доступа к результатам исследований и творческой деятельности. Вывод Экспертной комиссии по Михаилу Булгакову не является установкой к закрытию Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве", - отметили в УИНП.

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Как отметили в институте, процесс "проработки колониального наследия" не сводится только к устранению символов российской имперской политики из публичного пространства.

"Деколониальное освобождение не может произойти без качественного осмысления украинским обществом своего прошлого. Роль музеев в этом процессе одна из ключевых", - говорится в заявлении.

Булгаков признан украинофобом и частью российского империализма

Как писал УНИАН, в начале апреля экспертная комиссия, которая действует при Украинском институте национальной памяти, постановила, что географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки, посвященные писателю Михаилу Булгакову содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики.

Кроме того, еще в ноябре Министерство культуры и информационной политики Украины обещало изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения музей Булгакова в Киеве.

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