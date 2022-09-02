Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не поддерживает инициативу закрыть музей писателя Михаила Булгакова в Киеве.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя соответствующую инициативу Национального союза писателей Украины.

"Чем Союзу писателей помешал музей Булгакова в Киеве, я не знаю. Булгаков - киевлянин. Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале 20 века. Но, думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник. Я думаю, что Союзу есть чем заняться, чем решать вопросы музея Булгакова", - сказал Ткаченко.

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Он подчеркнул, что позиция его однозначна, что "не стоит трогать музей Булгакова".

Как ранее сообщал УНИАН, в Национальном союзе писателей Украины заявили о недопустимости функционирования в Киеве музея писателя Булгакова. По их словам, он "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

Союз предлагает все музейные экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы, а в доме открыть музей украинского композитора Александра Кошица.

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