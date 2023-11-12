Из Нацреестра памятников могут исключили еще 13 объектов.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует изъятие из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения 14 объектов, среди которых есть и Музей Булгакова в Киеве.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, отметив, что музей должен остаться хотя бы в местном реестре, поскольку является образцом киевской архитектуры конца 19-го столетия.

"Этот музей находится в домике, который внесен в Национальный реестр памятников. Очевидно, что исключить этот домик, который значится, как музей Булгакова, будет не совсем правильно. Мы можем его исключить из Национального реестра, но однозначно он должен остаться хотя бы в местном, поскольку является образцом киевской архитектуры конца 19-го столетия, и в этом доме проживало много других выдающихся фигур, а не только советский писатель Булгаков", - сказал он.

Видео дня

Также, по его словам, из реестра памятников национального значения планируют изъять памятник советскому партийному и государственному деятелю Артему в Святогорске Донецкой области.

"Он является элементом идеологической пропаганды раннего советского периода, поскольку был построен в 1927 году, но учитывая то, что его автором является выдающийся украинский скульптор Иван Кавалеридзе, этот объект является и еще объектом большого художественного значения", - сказал он.

Карандеев добавил, что памятник Артему вряд ли возможно уничтожь, ведь он внесен в список ЮНЕСКО, как один из самых ярких объектов в стиле кубизма и крупнейший объект в этом стиле в Европе. Кроме этого, он весит 800 тонн, поэтому невозможно изменить его местонахождение, а лишь можно изменить нарративы относительно него, например, снять таблички.

Архитектурная декоммунизация

10 ноября 2023 года стало известно о том, что в Украине разрешили демонтаж памятников русским и советским деятелям. Кабинет министров разрешил демонтировать памятники писателю Александру Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов.

Речь идет о памятнике Пушкину на проспекте Берестейском, памятнике Щорсу на бульваре Шевченко, могиле генерала армии Ватутина в Мариинском парке, мониторе "Железняков" по улице Электриков, памятнике экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Также в список попали памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Вас также могут заинтересовать новости: