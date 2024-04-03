По мнению экспертов, упоминания о писателе в публичном пространстве подлежат деколонизации.

Географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки, посвященные российскому писателю Михаилу Булгакову содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики. Об этом говорится в заключении Украинского института национальной памяти.

Там считают, что Булгаков предвзято и определенно негативно относился ко всему украинскому - украинцам, их языку, культуре, праву на собственное государство и т.д., а его творчество непосредственно связано "с глорификацией российской имперской политики и нескрываемой украинофобией".

"Присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков в Украине было воплощением русификации - составляющей российской имперской политики, направленной на навязывание использования русского языка, пропаганду российской культуры как высших, по сравнению с другими национальными языками и культурами, вытеснение из употребления украинского языка, сужение украинского культурного и информационного пространства", - утверждают эксперты.

Они объясняют это нормами Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Музей Булгакова в Киеве

Министерство культуры подготовило к исключению из нацреестра памятников музей Булгакова в Киеве. При этом в ведомстве считают, что этот дом должен остаться хотя бы в местном реестре памятников, "поскольку является образцом киевской архитектуры конца 19-го столетия".

Также УНИАН сообщал, что в Украине разрешили демонтаж памятников российским и советским деятелям.

Так, Кабинет министров разрешил демонтировать памятники писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов.

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