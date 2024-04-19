После демобилизации из Сил обороны Украины к работе в Метинвесте вернулись уже более 500 сотрудников.

В Группе Метинвест Ахметова запустили видеокурс по взаимодействию с ветеранами войны, которые вернулись с фронта в гражданскую жизнь и проходят путь адаптации на предприятиях. Проект создан в сотрудничестве с военным психологом, кризисным интервьюером Еленой Никольской. Видеокурс будет интересен не только трудовым коллективам, в которые возвращаются ветераны: его полезно пройти всем, кто хочет лучше понимать особенности взаимодействия с бывшими военными.

В серии роликов она разбирает мифы и тревоги, связанные с возвращением ветеранов в коллективы, дает практические рекомендации сотрудникам и руководителям, как подготовиться к инклюзивности и реагировать на инвалидность ветерана, а также чего стоит избегать в общении с человеком, имеющим боевой опыт.

"Задача адаптации ветеранов войны к гражданской жизни лежит не на них. Они уже свою задачу выполнили, они не должны возвращаться на предприятия или к семье и думать о том, как вписать свои "пазлы" в "картину" социума. Это наша работа - научиться правильно коммуницировать с защитниками, подготовить надлежащие условия труда и конкретное рабочее место в соответствии с потребностями ветерана. Именно мы должны обеспечить ветеранам адекватную и комфортную адаптацию", - говорит Никольская.

Видео дня

После демобилизации из Сил обороны Украины к работе в Метинвесте вернулись уже более 500 сотрудников. Со временем их численность будет расти. Для поддержки ветеранов войны в гражданской жизни Метинвест создает инклюзивную экосистему интеграции. Помимо заботы о физическом здоровье и комфортных условиях труда, она предусматривает также поддержку психоэмоционального состояния демобилизованных. Во многом этому способствуют рабочие коллективы, в которых работают ветераны.

"Подготовка коллективов к возвращению ветеранов - важная часть работы Метинвеста, поскольку мы стремимся поддержать ветеранов сейчас и обеспечить им достойную жизнь в будущем. Основа комфортной адаптации демобилизованных сотрудников - это наше умение общаться с ними и находить правильные слова. Надеюсь, благодаря новому видеокурсу наши коллеги и другие сознательные украинцы смогут найти для себя ответы на наиболее актуальные вопросы по взаимодействию с ветеранами и соответственно - стать для них надежной опорой", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, в Метинвесте разработали и внедрили уникальный обучающий курс для сотрудников "Герои рядом". Сейчас его проходят 1200 руководителей предприятий компании в регионах присутствия.