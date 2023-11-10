Из-за войны динамика рентных платежей снижается, но компания решила платить налоги в бюджет в полном объеме.

Несмотря на малую загруженность предприятий, Группа Метинвест остается в топе крупнейших налогоплательщиков в Украине, и отказалась от налоговых льгот - ведь сейчас Украине нужны деньги для борьбы победы.

В то же время дальнейший рост рентных платежей и налоговых поступлений напрямую зависит от полноценной работы морских коридоров. Об этом рассказала в интервью финансовый директор компании Юлия Данкова.

"В результате войны Метинвест потерял контроль над двумя крупными комбинатами в Мариуполе и приостановил производство в Авдеевке. Сейчас наши металлургические предприятия загружены на 65-75% мощности, а горно-обогатительные комбинаты - на 35-40%. Эти и другие вызовы, которые мы продолжаем преодолевать, заставили нас перестроить бизнес, чтобы выжить", - рассказала Данкова.

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По ее словам, загрузка криворожских ГОКов уменьшилась из-за невозможности вывозить железорудное сырье морем: сейчас экспорт сырья осуществляется через западные пограничные переходы к потребителям в Европе, но общие объемы этого экспорта значительно ниже, чем в довоенное время.

"Расстояние до портов ЕС в три раза больше расстояния до черноморских портов Украины. А это означает подорожание логистики в 4-6 раз против довоенных показателей. На этом фоне динамика рентных платежей снижается. Если в 2022 г. Метинвест уплатил за пользование недрами 3,2 млрд грн, то за 9 месяцев этого года - 1,5 млрд грн", - подчеркнула Данкова.

Но несмотря на сложности, компания отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и платит налоги в полном объеме, сообщила финдиректор. Так, за 9 месяцев этого года Метинвест пополнил бюджеты шести городов присутствия более чем на 2 млрд грн: Кривой Рог получил 750 млн грн налогов, Запорожье - 640 млн грн, Каменское - 524 млн грн, Покровск - 242 млн грн, Авдеевка - 9 млн грн.

"Также с первых дней войны мы помогаем силам обороны Украины сдерживать россиян. Метинвест наладил производство стальных изделий для нужд фронта и стал одним из крупнейших среди частного бизнеса страны донором украинского войска. На поддержку государства и его граждан уже направлено почти 4 млрд грн, из которых 2 млрд грн - на нужды армии", - отметила Данкова.

Как известно, Метинвест Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов. В частности, было уплачено 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог - 449 млн грн.