Восстанавливать жилье планируют с использованием prefab-решений – технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений.

Метинвест-СМЦ, сбытовая компания группы "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова, безвозмездно разработает концепцию восстановления разрушенного россиянами квартала в Бахмуте по проектам "Стальной мечты".

Это второй после Мариуполя город, вызвавшийся восстанавливать жилье с использованием prefab-решений – технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений, пишет пресс-служба компании.

Степень разрушения зданий в городском квартале "Юбилейный" оценивается в 70%. На территории площадью 85,7 га проживало более 17,5 тысяч человек. В квартале расположены 94 жилых домов на 5-10 этажей, пять детских садов, две школы, кинотеатр и универсам.

Видео дня

Концепция восстановления квартала будет разрабатываться на основе проектов "Стальной мечты" с соблюдением всех требований градостроительства и безбарьерности, и соответствовать современным мировым тенденциям. Презентация концепции планируется в конце февраля 2024 года.

"Бахмут пережил одно из самых продолжительных и ожесточенных сражений в этой войне. Город получил огромные повреждения, и мы верим, что в него обязательно вернется мирная жизнь. Лучшее решение – думать о восстановлении уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. "Метинвест" готов поставлять для восстановления сталь, а мы – предоставить весь наш опыт и экспертизу, чтобы после победы можно было сразу начинать строительство", – заявила Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ.

Напомним, в мае 2023 года Метинвест-СМЦ представил концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы. По этим проектам можно создавать жилую застройку (дома на 1-8 этажей, общежития, гостиницы), социальную инфраструктуру (школы, детсады, амбулатории) и инфраструктурные объекты (паркинги, спорткомплексы и подземные укрытия).

Проекты содержат полный пакет документов – смету, графики строительства, планирование, технические решения. Их отличает экологичность, модульность, инклюзивность и скорость строительства.