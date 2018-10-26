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В Минске может появиться памятник украинскому гетману Орлику

19:37, 26 октября 2018
Общество
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Порошенко возле памятника Пилипу Орлику в Киеве / УНИАН

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Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

«Нас сближают действительно давние исторические связи. Например, хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой европейской конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле, в Минской области. Мы договорились, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке в Минске памятника этому выдающемуся украинскому и белорусскому деятелю», - рассказал глава государства.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на форуме заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

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Теги: #Минск#Порошенко