Также член Центризбиркома рассказал о профилактических мерах, которые должны приниматься на избирательных участках во время эпидемии COVID-19.

Осенью в связи с организацией проведения в Украине выборов в местные органы власти могут быть скорректированы сроки каникул в учебных заведениях.

Читайте такжеИз-за местных выборов школьников могут отправить на дополнительные каникулы

Об этом во время открытой дискуссии в УНИАН на тему: "Местные выборы 2020: новые возможности и новые вызовы" заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивой.

Он отметил, что в Украине около 12 тыс. участковых избирательных комиссий размещаются в учебных заведениях, где во время карантина запрещено нахождение посторонних людей.

"Есть предложение о том, чтобы перенести период каникул именно на день голосования, чтобы учебный процесс не совпадал с избирательным процессом", - сказал Постивый.

Также он сообщил, что изучается вопрос о пересечении границы международными наблюдателями, который также нужно урегулировать.

По словам члена ЦИК, проектом изменений в постановление № 641, которое регулирует порядок карантинных мероприятий, предусмотрены определенные профилактические меры, которые должны приниматься на избирательных участках во время эпидемии COVID-19. В частности, избирателям не рекомендоваться посещать участки для голосования с детьми, избиратели должны быть обязательно в средствах индивидуальной защиты, у входов и выходов должны присутствовать спиртосодержащие средства дезинфекции.

"Предполагается также регулярная процедура дезинфекции – генеральной и текущей", - добавил он.

Отдельно Постивой акцентировал, что не допускается протирание ящиков для голосования с нанесением спиртосодержащих веществ непосредственно на ящик.

"Вытирание должно быть проведено антисептическими салфетками без попадания таковых в ящик для голосования", - подчеркнул он.

Кроме того, Постивый отметил, что нельзя препятствовать реализации избирательных прав граждан.

"Даже избиратель, который пришел с повышенной температурой или другими признаками острого респираторного заболевания, должен реализовать свое право голоса", - сказал он.

Поэтому ЦИК предлагает, чтобы "в помещении для голосования одну кабину для голосования и один ящик отделить от других, и в таких случаях по отдельному маршруту обеспечить участие в голосовании этого избирателя, минимизировав его контакты с другими участниками".

Член ЦИК отмечает, что по рекомендациям Министерства здравоохранения к столу выдачи бюллетеней должны подходить не более трех человек, чтобы не создавать толпы в помещении и обеспечить дистанцирование.

Постивой сообщил, что в случае голосования по месту жительства предполагается использование защитных экранов или непосредственно средств индивидуальной защиты повышенной степени. В учреждениях здравоохранения, кроме общих процедур, предусмотренных Избирательным кодексом, также рекомендуется соблюдение внутренних протоколов.

"Все эти вопросы будут урегулированы постановлением Кабинета министров и могут быть определенные корректировки. Над этим документом работает и ЦИК, и Министерство юстиции, а профильным является Министерство здравоохранения", - добавил Постивый.

По его словам, правительство должно принять окончательное решение и относительно финансирования всех этих мер безопасности во время избирательного процесса.

Местные выборы в Украине: что известно

Сегодня, 11 сентября, Постивый сообщил, что подготовка проекта постановления Кабинета министров, которое будет регулировать отдельные вопросы организации и проведения местных выборов в условиях карантинных ограничений, на сегодня уже на завершающей стадии.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надежда Пришляк