Сегодня Броварской горрайонный суд рассмотрит дело по подозрению городского головы Броваров Игоря Сапожко в совершении административного правонарушения. Речь идет о протоколе, составленном на мэра Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции из-за использования женой Сапожко элитного авто, которое она арендует по заниженной стоимости, пишет издание "Украинские новости".

Судебное заседание назначено на 11 часов. Дело будет рассматривать судья Броварского горрайонного суда Виталий Аникушин.

Ранее журналисты агентства "Слідство. Инфо" установили, что Марина Сапожко, жена городского головы Броваров, арендует элитное авто Range Rover Sport 2023 года выпуска за 10 тысяч гривень в месяц. Рыночная стоимость аренды такой машины, как выяснили журналисты, должна была бы составлять 90-130 тысяч гривень в месяц. Фирма, которая предоставляет машину в аренду, регулярно выигрывает тендеры Броварского горсовета. Машиной также пользуется и ее муж Игорь Сапожко.

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После публикации материала "Слідство.Інфо" направило запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. НАПК в ответе сообщило, что Сапожко нарушил ограничения пункта 1 части 1 статьи 23 Закона о получении подарка для своего близкого лица, жены Сапожко Марины, в связи с осуществлением им деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления.

После этого НАПК составило протокол в отношении Сапожко за совершение им административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 172-5 Кодекса Украины (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) об административных правонарушениях, который направили в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Кроме того, в Национальном агентстве сообщили, что во время проверки правоохранители исследовали возможный конфликт интересов в действиях Сапожко во время проведения закупок и заключения договоров с ЧБП "Укргефест", которое сдает его жене - Марине Сапожко - люксовый автомобиль Range Rover Sport 2023 года в аренду за 10 тысяч гривень.

Также в НАПК сообщили, что продолжается мониторинг образа жизни Игоря Сапожко. Правоохранители хотят установить, соответствует ли уровень жизни чиновника имеющемуся у него и членов его семьи имуществу, а также полученным ими доходам.