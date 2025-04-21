Мэр Каменского Белоусов показал, как в детсадах устанавливают солнечные электростанции

В городе Каменское Днепропетровской области в рамках реализации городской программы энергоэффективности и уменьшения потребления энергоресурсов продолжается внедрение автономных солнечных электростанций в учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов в фейсбуке.

По его словам, недавно завершена установка и ввод в эксплуатацию оборудования в трех крупнейших детских садах левобережья Каменского.

"Станции уже успешно обеспечивают энергией полноценное функционирование учреждений - от освещения до работы пищеблоков. С началом летней оздоровительной кампании с 1 июня в этих садах начнут работу и бассейны, которые также будут питаться от солнечной энергии", - сообщил Белоусов.

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Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться.

"Прилагаем усилия, чтобы наши дети имели комфортные и безопасные условия для развития - независимо от энергетических вызовов настоящего", - отметил городской голова.