После первой "проходки" по квартирам поддержка российской агрессии не превышает 10%.

Оккупанты планируют проводить псевдореферендум в Мелитополе, обходя дома в сопровождении автоматчиков и представителей ФСБ РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время всеукраинского телемарафона.

По его словам, ранее оккупанты хотели провести "референдум" за один день, но их планы провалились, поэтому сейчас они усилят давление на население.

"Сегодня они уже изменили свои планы и хотят проводить свой "референдум" 7 дней ... не проводить его традиционно демократично, а лишь с помощью "старших по домам", которые будут ходить по квартирам и опрашивать жителей. Но в сопровождении автоматчиков и сотрудников милиции или ФСБ РФ", - сказал Федоров.

Он поблагодарил жителей, поскольку после первой "проходки" по квартирам поддержка российской агрессии не превышает 10%.

"Мы четко понимаем, что они хотят за 7 дней нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть их политические кукловоды", - пояснил мэр.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Федоров отмечал, что оккупанты готовятся к проведению псевдореферендума о присоединении Мелитополя до России, хотя из города уже выехали более 60% его жителей.

Он призвал местных жителей информировать о "старших по домам" и "квартальных", которые проводят "соцопрос" по псевдореферендуму о присоединении к России.

Вас также могут заинтересовать новости: