24 февраля в 19:30, в день годовщины начала полномасштабной российской агрессии, на телеканале 1+1 Украина покажут документальный фильм "Лютий день очима 1+1", созданный редакцией ТСН. В ленте создатели вспомнят, как 1+1 пережил самый страшный день в истории независимой Украины и выстоял, кто первым проинформировал украинцев о ударах российской армии по территории Украины и как работал канал в первые дни вторжения.

"Лютий день очима 1+1" - это документальные истории о журналистах, ведущих телеканала 1+1 и топ-менеджерах. Маричка Падалко и Егор Гордеев - первые телеведущие в нашей стране, которые сообщили зрителям, что началась полномасштабная война. Маричка в предчувствии неминуемого вторжения отправила детей на запад страны и после бессонной ночи первой из ведущих прибыла на канал. Как ведущие, объявившие стране о полномасштабной войне, подбирали слова и почему именно их произносили.

Генеральный директор группы 1+1 media Ярослав Пахольчук и Генеральный продюсер телеканала 1+1 Максим Кривицкий вспомнят, как в условиях ракетных обстрелов стратегических объектов столицы переносили совещания в подземный паркинг центрального офиса телеканала, который служил и убежищем, и студией.

"Держать информационный фронт - это в крови плюсовцев. Мы - до последней капли крови патриоты, профессионалы, нас объединяют общие ценности. Поэтому абсолютно все сразу же сплотились вокруг одной цели. Цель называется - Победа", - говорит Ярослав Пахольчук.

Ведущая ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук, которая подхватила эфирную эстафету февраля того дня, вспомнит, как суммировала первый день большой войны.

24 февраля между рабочими сменами медийщики пытались устроить эвакуацию родных. Зрители услышат историю супругов-журналистов ТСН Инна Боднар и Игоря Бондаренко, которые вывезли двух сыновей подальше от опасности - в село Победа в Киевской области. А через несколько дней их село уже было оккупировано войсками агрессора. Корреспондент ТСН Александр Загородный расскажет, как с собственного балкона снимал российско-украинскую войну и атаку на Гостомель.

Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская, директор департамента программирования и контенту 1+1 Андрей Коваль, директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина, шеф-редактор ТСН Элла Белостоцкая, журналистка ТСН Наталья Нагорная, Инна Лебеденко, Александр Моторный и другие медийщики поделятся своими инсайтами, воспоминаниями, умозаключениями, архивными кадрами и расскажут, с какими технологическими проблемами пришлось столкнуться, как удалось сохранить устойчивость.

"У каждого украинца есть собственная история о 24 февраля 2022 года. И у ТСН и 1+1 есть своя. Мы всегда были рядом с украинцами в наиболее определяющие, трагические или радостные моменты новейшей украинской истории. Так было и 24 февраля, так будет оставаться и в дальнейшем. Все ради единой цели-быть там, где мы нужны людям и не дать врагу прорвать информационный фронт", - говорит директор департамента новостей Сергей Попов.

Над созданием проекта работает команда заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, автор - Ирина Прокофьева.

Смотрите документальную ленту "Лютий день очима 1+1" 24 февраля в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

Напомним, для того, чтобы 1+1 Украина был в списке каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема 1+1 Украина), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводим инструкцию, как это сделать: https://1plus1.ua/novyny/instrukcia-z-nalastuvanna-prijomu-telekanalu-11-ukraina-v-merezi-t2