Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду.

В Новомосковске Днепропетровской области 95-летнему ветерану Второй мировой войны прислали медаль от президента России Владимира Путина.

Об этом передает Depo.Днепр со ссылкой на 11 канал.

В Новомосковске городская организация ветеранов раздала 15 юбилейных медалей "К 75-летию Победы в Великой отечественной войне" от президента России. Медали были получены Харьковской организацией ветеранов Украины и переданы в Днепропетровскую область.

Читайте такжеВ украинской армии введут новые эмблемы и знаки униформы (фото, видео)

Такую медаль получил и ветеран Василий Волошко. Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду, так как тот сейчас болеет, что может негативно повлиять на состояние его здоровья.

Также семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных и держит медаль, как вещественное доказательство. Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко