В Новомосковске Днепропетровской области 95-летнему ветерану Второй мировой войны прислали медаль от президента России Владимира Путина.
Об этом передает Depo.Днепр со ссылкой на 11 канал.
В Новомосковске городская организация ветеранов раздала 15 юбилейных медалей "К 75-летию Победы в Великой отечественной войне" от президента России. Медали были получены Харьковской организацией ветеранов Украины и переданы в Днепропетровскую область.
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Такую медаль получил и ветеран Василий Волошко. Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду, так как тот сейчас болеет, что может негативно повлиять на состояние его здоровья.
Также семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных и держит медаль, как вещественное доказательство. Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев.
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