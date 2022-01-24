Впереди организация процесса экспонирования.

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования по случаю 400-летия смерти украинского гетмана. Его смогут осмотреть все желающие.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Решение о доставке меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса.

Сейчас меч Сагайдачного находится в оружейной Вавельского королевского замка в Кракове (Польша). В 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил этот меч Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Реплику меча можно увидеть во львовском музее "Львов древний".

Меч изготовлен из стали, золота, серебра, украшен бриллиантами и надписью VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum ("Владислав (в дар) Конашевичу кошевому под Хотином против Османа"). Кроме того, на защитном щитке гарды воссоздана сцена из библейской притчи о суде царя Соломона.

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