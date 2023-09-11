Речь идет о коррупции в украинском правительстве и военных администрациях.

Подавляющее большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. С этим утверждением не согласились лишь 18% опрошенных.

Как показал опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года, 78% людей считали, что за коррупцию в украинском правительстве и военных администрациях несет прямую ответственность президент Зеленский.

По региональному распределению результаты были такими: на Западе с таким утверждением согласились 79,1% респондентов, в Центре – 75,9%, на Юге – 76,1%, на Востоке – 80,1%.

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Что касается возраста респондентов, то молодежь оказалась менее требовательной к главе государства, чем украинцы старшего возраста. Среди респондентов 18-29 лет с тезисом о прямой ответственности Зеленского за коррупцию согласились 70%. В то же время среди людей в возрасте 60+ таких людей – более 81%.

Коррупция в Украине

Последние месяцы сопровождались громкими коррупционными скандалами. В мае было задержан на взятке в несколько миллионов глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Речь идет о неправомерной выгоде в размере 2,7 млн долларов.

Кроме этого, коррупция активно распространилась среди военкомов. В Одесской области главный военком Евгений Борисов за время полномасштабной войны "насобирал" на имение в Испании и элитное авто.

В сентябре в Украине начал работать Единый портал обличителей коррупции. Украинцы смогут заработать, разоблачая взяточников.

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