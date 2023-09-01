С 6 сентября заработает Единый портал разоблачителей коррупции.

Единый портал разоблачителей коррупции полноценно заработает в Украине уже с 6 сентября.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, сообщает корреспондент УНИАН.

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему", - отметил Новиков.

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Также он добавил, что постепенно будет увеличиваться количество государственных органов, которые будут иметь доступ к порталу.

По словам главы Национального агентства, портал будет единственным местом входа для тех, кто хочет бороться с таким явлением, как коррупция.

Ранее тот же Новиков анонсировал, что в случае, если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным в этом и примет решение о взыскании денежных средств, то автор сообщения может получить 10% от этой суммы, но не более 14 миллионов гривень.

Запуск этого инструмента предусмотрен в мероприятиях государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Разоблачители коррупции

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления. Речь идет о взятках в более 10 млн грн.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после принятия обвинительного приговора суда. При этом он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат.

Разоблачители и члены их семей должны находиться под защитой государства - им могут предоставить охрану.

4 февраля 2021 года парламент принял Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей " (№3450). Законом предусмотрено создание Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции.

Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, среди прочего их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

НАПК неоднократно анонсировало запуск портала разоблачителей коррупции, благодаря которому украинцы смогут сообщать о преступлениях непосредственно руководителям организаций или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции.

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