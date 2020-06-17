Дело сбитого Ираном украинского Boeing может затянуться на годы – МИД

Дело без учета судебного процесса продлится 2 года.

Дело по сбитому Ираном украинского самолета МАУ над Тегераном может длиться минимум 5 лет – в случае обращения Украины в Международный суд.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

По словам Енина, дело без учета судебного процесса продлится 2 года, в противном случае – минимум 5 лет.

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При этом он подчеркнул, что обращение в суд будет мирным способом урегулирования ситуации. А случаев неисполнения решений суда в мировой практике, по словам Енина, еще не было.

«Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись», - добавил он.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета «Международных авиалиний Украины.

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