Девочку отвез в больницу прохожий.

В Днепре мужчина привез в больницу ребенка, который на улице просил деньги на лекарства.

Об этом сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области.

Патрульные прибыли на вызов в больницу, где неравнодушный мужчина сообщил, что увидел на улице маленькую девочку, которая просила деньги на лекарства. Она сильно кашляла, поэтому мужчина отвез ее в медучреждение и позвонил в полицию.

10-летняя девочка рассказала инспекторам, что пришла из школы домой, но там нашла свою мать в нетрезвом состоянии. Она плохо себя чувствовала, поэтому пошла в магазин и аптеку.

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Патрульные вызвали на место работника ювенальной превенции. Матери девочки сообщили о местонахождении ее дочери.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге врачи спасают 4-летнего мальчика, который проглотил более 60 таблеток.

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Автор: Людмила Жерновская