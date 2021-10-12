Накануне депутата похоронили на черниговском кладбище.

Мать народного депутата Антона Полякова обратилась со словами благодарности ко всем людям, которые поддержали его семью после смерти.

Соответствующее видео появилось на странице нардепа в Facebook. На нем мать депутата стоит на его могиле на кладбище Чернигова.

"Вчера мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", - эмоционально говорит женщина.

"Семья народного депутата Украины Антона Полякова благодарит всех, кто поддержал их в сложной ситуации. Вечная и светлая память Антону Полякову", - говорится в тексте публикации под видео.

Смерть Антона Полякова

Нардеп Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Его нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания. Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.

11 октября стало известно, что водитель такси внезапно изменил свои показания по делу. По его словам, он не подбирал на остановке общественного транспорта Полякова, а его пересадили с другого авто.

В тот же день Антона Полякова похоронили в Чернигове.

Автор: Юрий Годован