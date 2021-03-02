В рамках судебного разбирательства дела Маркива сторона обвинения не предоставила никаких убедительных доказательств того, что итальянские журналисты погибли вследствие огня с украинской стороны.

Посольство Украины в Италии опровергло ложные обвинения в адрес Украинского государства по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает посольство в Facebook, об этом говорится в заявлении посла Украины в адрес главного редактора издания "Ла Стампа" по поводу последней публикации, автор которой прибегает к манипулятивным инсинуациям и дискредитации украинских защитников.

"Речь идет о предвзятых и необъективных обвинениях в адрес Украины о якобы "сокрытии доказательств" для установления виновных в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, которые не соответствуют действительности и компрометируют украинские компетентные органы", - заявил посол.

В посольстве отметили, что украинская сторона не только неоднократно приглашала к сотрудничеству итальянских правоохранителей, но и продолжает работать над установлением настоящих виновных в трагической гибели журналистов в оккупированном российскими террористами Славянске в конце мая 2014 года.

В то же время, в рамках судебного разбирательства дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, сторона обвинения не предоставила никаких убедительных доказательств того, что журналисты погибли именно в результате огня с украинской стороны.

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"Жаль, что вместо незаангажированного расследования, в том числе и российского следа в этом деле, мы становимся свидетелями очередной волны грязной кампании против Украинского государства. Надеемся, что редакция издания нас услышит и опубликует позицию посольства с целью, прежде всего, предоставление итальянской читательской аудитории беспристрастной и сбалансированной информации. Украинская сторона всегда открыта к диалогу, в том числе к совместному расследованию с итальянскими правоохранителями, для установления истинных виновных в этой трагедии", - заявил посол.

Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

3 ноября 2020 года Маркив был оправдан, а на следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области". По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, РФ хочет ограничить передвижения Маркива по другим странам.

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным постановление Следственного комитета Российской Федерации о выдвижении "обвинения" Маркиву в убийстве и объявлении его в международный розыск.

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Автор: Наталья Ничишина