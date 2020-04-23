В ООН отреагировали на слова мэра Ивано-Франковска о ромах, вспомнив об уважении и толерантности

Наблюдатели ООН рассчитывают на тщательное и беспристрастное расследование заявления градоначальника.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека прокомментировали слова мэра Ивано-Франковска о необходимости изгнания ромов с территории города.

Об этом идет речь в заявлении миссии в Facebook.

"Мы обеспокоены сообщениями о дискриминации ромов мэром Ивано-Франковска. Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать ромов, которые отказались добровольно переехать в другую область. Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - заявили наблюдатели.

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В миссии ООН напомнили о расследовании полиции после заявлении Марцинкива, а также его публичном извинении. "Мы будем следить за расследованием и надеемся, что оно будет тщательным и беспристрастным. В это время, мы должны действовать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминации, нетерпимости и насилия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье и возмутился, что "не упаковали" их раньше.