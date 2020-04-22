Полиция открыла дело на мэра Ивано-Франковска, который призвал принудительно вывезти ромов из города

В МВД заявляют, что заявления мэра - это нарушение конституционных прав ромов и дискриминация по национальной принадлежности.

Заявления городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который сегодня во время оперативного совещания требовал в принудительном порядке вывезти на Закарпатье лиц ромской национальности, является нарушением прав человека и имеют признаки ксенофобии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Недопустимо делить наших граждан по этническому признаку. Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед законом все равны!» - говорится в сообщении.

В МВД напомнили Марцинкиву, что упомянутые им лица ромской национальности являются такими же гражданами Украины, как и сам мэр.

«Их права защищены Конституцией Украины. А высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности», - отметили в ведомстве.

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Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла уголовное производство из-за поручения городского головы Ивано-Франковска Марцинкива принудительно вывезти лиц ромской национальности в Закарпатскую область. Он назвал позицию городского головы недопустимой.

Утром 22 апреля на оперативном совещании в Ивано-Франковском горсовете Марцинкив поставил вопрос о вывозе из города цыган на Закарпатье: «Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?»

Также он добавил, что вывезти следует даже тех, кто не хочет ехать добровольно.