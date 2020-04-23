"Дискриминации не вижу": мэр Ивано-Франковска оправдался за свое скандальное заявление о ромах

Чиновник извинился за эмоции.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за слова во время скандального заявления о ромах, которых должны были принудительно вывезти на Закарпатье.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска поручил "упаковать и вывезти" ромов из города (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня утром в прямом эфире местной радиостанции «Захидный полюс».

«Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на «102», горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток. Более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте. Это неоднократные факты», - пояснил Марцинкив.

По его словам, полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для лиц ромской национальности, которые прописаны в Иршавском и Свалявском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой, поскольку ни один общественный транспорт сейчас не ездит.

«На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции какие-то были, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом и в независимости, кто те люди, которые нарушают карантин. Речь шла о 20 лицах, в том числе и детях, которые находились без присмотра. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам можно не соблюдать карантин?», - спросил мэр.

Марцинкив отметил, что ромы, которые отказались ехать на Закарпатье, продолжают находиться на улицах и продолжают попрошайничать. В то же время он не понимает, почему часть лиц уехала домой, а другая - в последний момент отказалась.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла уголовное производство в связи с поручением городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива принудительно вывезти лиц ромской национальности в Закарпатскую область. Он назвал позицию городского головы недопустимой.

Ранее утром на оперативном совещании в Ивано-Франковском горсовете Марцинкив поставил вопрос о вывозе из города ромов в Закарпатье: «Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?».

Также он добавил, что вывезти следует даже тех, кто не хочет ехать добровольно: «Что значит отказались? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?».