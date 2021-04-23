Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все, кто привился первой дозой из партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca), в течение февраля-апреля получат повторную прививку в течение мая-июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.
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«Что касается количества людей, которое будет прививаться из этой партии AstraZeneca-SKBio второй дозой - это ориентировочно около 10 тыс. человек, которым будет нужна вторая прививка в мае 2021 года», - сказал он.
По словам Ляшко, в течение мая как минимум в рамках COVAX ожидается поставка около 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca, поэтому все, кто привился в течение февраля-апреля, спокойно получат свое вторую прививку в течение мая-июля, поэтому никаких проблем не будет.
Главный санврач в очередной раз отметил, что вакцины AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, без разницы, на какой площадке они производятся.
«Есть гарантированные нам поставки как по контрактным обязательствам, так и в рамках достигнутых договоренностей между Украиной и COVAX. Может быть сбой в поставках? Сегодня в этих условиях мы видим, что достаточно часто контрактные обязательства не выполняются, но мы рассчитываем на поставку вакцины AstraZeneca-SKBio в рамках COVAX и CoviShield (AstraZeneca), которую еще мы ожидаем около 1,5 млн доз вакцин в ближайшее время», - добавил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
С начала прививочной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
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