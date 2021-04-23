По словам Ляшко, в Украине сегодня пересекли отметку в 500 тысяч прививок от коронавирусной болезни.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Харьковская, Одесская и Запорожская области нарушили алгоритмы вакцинации от COVID-19 и не использовали дозы из первой партии CoviShield (Astrazeneca).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

«Хотел бы передать публичный "привет" трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые сегодня нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения и еще до сих пор не использовали вакцину из первой партии Astrazeneca/CoviShield», - заявил он.

По словам Ляшко, в Украине сегодня пересекли отметку в 500 тыс. прививок от коронавирусной болезни.

«Наша задача была использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля. На сегодняшний день в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются. Со следующей недели будут проведены мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем. Мы посмотрим, почему там не используются те вакцины», - добавил главный санврач.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

23 апреля в Украину прибыло более 367200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 508044 человека.

Больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679), Днепропетровской (1453) и Запорожской (1084) областях.

С начала кампании больше всего вакцинаций сделано в Киеве (48 277), Львовской (39 979) и Днепропетровской (39 440) областях. Больше всего прививок сделано препаратом AstraZeneca (464 980). Также сделана 24 740 прививок вакциной Sinovac и 18 324 - вакциной Pfizer.

Также в Украине привили двумя дозами (AstraZeneca) пять человек.

Новости Украины и мира на утро 23 апреля

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Автор: Константин Гончаров