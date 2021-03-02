Полиция разоблачила 27-летнюю львовянку, которая продавала свои интимные фото и видео в интернете.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Отмечается, что девушку разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступлений в Львовской области совместно со следователями Львовского районного управления полиции во время мониторинга сети интернет.
"Правоохранители установили, что в период с марта 2020 года по февраль 2021 года львовянка создавала и преподавала на одном из телеграмм-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сюжете ТСН, подозреваемая за 500 гривень в неделю предоставляла клиентам доступ к своему телеграм-каналу, где ежедневно обновляла коллекцию собственных фотографий.
В рамках производства были проведены обыски по месту жительства "злоумышленницы", где правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
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"Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", - отметили в полиции.
Девушке сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.
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