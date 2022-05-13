Семья Максима планирует заниматься волонтерством и дальше.

Максим из Покровска (Донецкая область) смог купить для бойцов более двух десятков бронежилетов, тепловизор, разгрузки, а также помочь с реабилитацией раненого военного.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Мальчик надеялся собрать на один бронежилет. Для этого он развесил объявления о том, что готов помогать с домашними делами (принести воду, выгулять животных) за незначительное жалованье.

Телефон разрывался от желающих поддержать его инициативу.

"Бывало в один день где-то за 30 минут позвонили по телефону 3 клиента и мне нужно было очень быстро это сделать", - говорит Максим.

В итоге вышло собрать денег на 22 бронежилета. Также семья приобрела для военных в Покровске тепловизор и пять разгрузок. А еще школьник направил средства на реабилитацию военного, потерявшего в боях ногу.

Максим о своих достижениях говорит скромно: "Как сделал я, так может каждый человек и каждый ребенок сделать".

Мальчик, кажется, до сих пор не верит, что ему удалось сделать это.

"У меня было одно: "Вау, я это сделал", – говорит он.

Семья Максима планирует заниматься волонтерством и дальше. Мальчик решил раздавать листовки.

Как писал УНИАН, более месяца назад мальчик и его мама бежали от обстрелов в Черновцы. Идея найти работу пришла ребенку внезапно. По словам его мамы, он сам составил объявление, распечатал его и пошел развешивать по городу.

"Неудобно, что мы играем, едим сладости, отдыхаем, а там сейчас стреляют, бомбят", – говорит ребенок.

Объявление попало в соцсети и уже на следующий день люди обрывали телефон Максима. В начале апреля его навещали полицейские.

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