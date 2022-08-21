Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего братика 9 часов 54 минуты исполняла украинские песни в центре Львова.

Национальный реестр рекордов Украины признал 5-летнюю Марию Макееву из Кривого Рога самой молодой волонтеркой, которая своим выступлением собрала для нужд Вооруженных сил Украины 35 тыс. 492 грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Невозможно победить страну, где даже самые маленькие дети приближают победу. Национальный реестр рекордов признал 5-летнюю Марию Макееву из Кривого Рога самой молодой волонтеркой, которая своим выступлением собрала для нужд ВСУ сумму 35492 грн", - рассказала она.

По словам Ветровой, девочка под музыкальное сопровождение своего старшего брата Александра, который тоже является рекордсменом Украины в другой номинации, исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны.

"Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты. Сначала дети мечтали накопить средства на бронежилет, но, как выяснили родители, в тот момент на передовой очень нужны были тепловизионные прицелы. Поэтому с помощью волонтерского фонда, который к детским средствам еще доложил определенную сумму, был приобретен тепловизор INFIRAY СL35 M и передан нашим бойцам на передовую", - отметила глава реестра.

Ветрова уточнила, что самая молодая в Украине волонтерка со своим братиком планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ.

"У детей мечта одна: чтобы как можно скорее закончилась война", - добавила она.

Ранее стало известно, что в Боромле Сумской области российские военные убили марафонца из Книги рекордов Украины Сергея Проневича.

Вас также могут заинтересовать новости: