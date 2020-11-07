Путешествующих просят выбирать другие пункты пропуска для въезда в Венгрию.

Закарпатская таможня предупреждает путешествующих о больших очередях из автомобилей в пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы Украины.

Отмечается, что после обеда 7 ноября перед пунктом пропуска «Лужанка" скопилось 90 микроавтобусов, 50 легковых и 8 автобусов.

Это связано с тем, что венгерские пограничники и таможенники ввели более жесткие правила пересечения государственной границы Венгрии из-за пандемии коронавируса.

«Вместе с тем очереди отсутствуют перед пунктами пропуска «Тиса» и «Вилок». Поэтому обращаем внимание тех, кто хочет быстрее пересечь украинско-венгерскую границу, выбирать другие переходы, чтобы не тратить значительное время в простаивании перед пунктами пропуска в холодное время года и при отсутствии сервисной зоны», - уточнили на таможне.

Усиление контроля на украинско-венгерской границе

В ведомстве также напомнили, что с 6 ноября в связи с пандемией коронавируса Венгрия ввела комендантский час с 01:00 до 06:00 (по киевскому времени), поэтому на их границе действуют более жесткие ограничения.

Въезд на территорию страны позволяют тем, кто едет к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов; к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в гостинице.

В то же время ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

Такие лица обязательно должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

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Автор: Наталия Петервари