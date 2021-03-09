Также выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных.

В Лукьяновском СИЗО в Киеве нашли ряд нарушений требований национального законодательства и международных норм в сфере содержания заключенных.

Об этом говорится в отчете омбудсмена Людмилы Денисовой по итогам повторного мониторингового визита.

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Так, большинство камер следственного изолятора:

имеют избыточную зарешеченность окон;

стены влажные и покрытые грибком;

из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;

боксы сборного отделения не отапливаются.

Также в ходе проверки были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, из-за чего они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - рассказали в Офисе омбудсмена.

Помимо этого, выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

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Автор: УНИАН