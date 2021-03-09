В Лукьяновском СИЗО в Киеве нашли ряд нарушений требований национального законодательства и международных норм в сфере содержания заключенных.
Об этом говорится в отчете омбудсмена Людмилы Денисовой по итогам повторного мониторингового визита.
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Так, большинство камер следственного изолятора:
- имеют избыточную зарешеченность окон;
- стены влажные и покрытые грибком;
- из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
- боксы сборного отделения не отапливаются.
Также в ходе проверки были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, из-за чего они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.
"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - рассказали в Офисе омбудсмена.
Помимо этого, выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.
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