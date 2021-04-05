Столичные власти не обсуждали возможность введения в столице комендантского часа.

Решение о продлении усиленного карантина в Киеве будет принято на следующей неделе. В настоящее время власти наблюдают за динамикой заболевания коронавирусом в столице.

Читайте такжеКарантин в Киеве: власти предупреждают о жестких проверках и штрафах для офисовОб этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник. По его словам, решение о продлении локдауна будет принято через неделю.

"В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать, или останавливать это 16 апреля", - сообщил он.

Кроме этого Поворозник отметил, что столичные власти не обсуждали возможность введения в столице комендантского часа.

Локдаун в Киеве:

Локдаун в Киеве продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, при условии, что Киев выйдет из "красной" зоны.

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Автор: Ирина Погорелая