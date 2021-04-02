Мэр подчеркнул, что решение о введении комендантского часа – в компетенции правительства.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что городские власти не обсуждали введение комендантского часа в столице.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в эфире «Украина24».

В частности, на просьбу прокомментировать, рассматривается ли инициатива ввести в Киеве комендантский час, чтобы ограничить социальные контакты, мэр отметил: «Впервые слышу об этом. Город введение таких мер не обсуждал и также не планировал».

В то же время он не исключает такого шага.

«Я надеюсь, что к таким крайне жестким шагам мы не дойдем. Но все зависит от нас. Если ситуация будет ухудшаться, я не исключаю, что можем перейти к таким мерам. Но это ответственность правительства. И только правительство может ввести комендантский час», - подчеркнул Кличко.

Усиление карантина в Киеве: подробности

с 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Также закроют детсады и начальные классы в школах.

Как сообщил Кличко, ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Власти города усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности.

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Автор: Инна Андалицкая