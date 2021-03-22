В столичном метрополитене призвали пассажиров по возможности не пользоваться подземкой на время действия усиленного карантина в Киеве в связи с его попаданием в "красную" зону.
Об этом написала в Facebook заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Она напомнила, что транспорт в Киеве будет работать несмотря на локдаун.
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"Мы будем продолжать усиленную дезинфекцию поездов, вестибюлей, станций и информировать о важности соблюдения карантинных мероприятий", - уточнила она.
Также Макогон призвала по возможности:
- поработать онлайн;
- сместить поездку на послепиковый час;
- оплачивать услуги бесконтактно;
- отложить встречи и поездки на потом.
Пассажирам также напомнили о масочном режиме и необходимость мытья рук после пребывания на улице.
Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать:
- с наполненностью не более 50 процентов мест;
- с условием соблюдения противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции;
- метрополитен также продолжит работу.
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