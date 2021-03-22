Подземка будет работать несмотря на локдаун и "красную" зону.

В столичном метрополитене призвали пассажиров по возможности не пользоваться подземкой на время действия усиленного карантина в Киеве в связи с его попаданием в "красную" зону.

Об этом написала в Facebook заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она напомнила, что транспорт в Киеве будет работать несмотря на локдаун.

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"Мы будем продолжать усиленную дезинфекцию поездов, вестибюлей, станций и информировать о важности соблюдения карантинных мероприятий", - уточнила она.

Также Макогон призвала по возможности:

поработать онлайн;

сместить поездку на послепиковый час;

оплачивать услуги бесконтактно;

отложить встречи и поездки на потом.

Пассажирам также напомнили о масочном режиме и необходимость мытья рук после пребывания на улице.

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Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать:

с наполненностью не более 50 процентов мест;

с условием соблюдения противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции;

метрополитен также продолжит работу.

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Автор: Юрий Годован