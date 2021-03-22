Столичные власти решили не останавливать движение общественного транспорта на период жесткого карантина.

Следить за соблюдением ограничений в общественном транспорте в Киеве во время локдауна будут полиция и муниципальная охрана.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Украина 24".

По его словам, других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, на сегодняшний день нет. При этом чиновник признал, что сделать это в метро достаточно сложно.

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"Конечно, будут те или иные ограничения на вход по станциям, особенно центральным, но вместе с тем в первую очередь это сознательность пассажиров. Контроль будет обязательно, как в наземном транспорте, так и в метрополитене. Мы задействовали муниципальную охрану совместно с Национальной полицией как раз для контроля масочного режима в метрополитене, такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить правила перевозки пассажиров с введением ограничений", - сказал он.

По словам Поворозника, контроль будет как за перевозкой пассажиров, так и за обработкой транспорта.

"Мы будем мониторить ситуацию, для нас основной показатель – бесперебойная работа медицинской системы города, на сегодня ситуация сложная, но не критическая. За прошлые сутки госпитализировано более 300 человек, выписан всего 21, с такими темпами нам не хватит и 100 тыс. коек, если мы не остановим распространение болезни", - добавил замглавы КГГА.

Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать:

с наполненностью не более 50 процентов мест;

с условием соблюдения противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.

Усиленный карантин в столице продлится до 9 апреля.

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Автор: Юрий Годован