На время усиления карантина Киев не будет останавливать работу общественного транспорта (наземного и метрополитена), однако он будет работать со строгим соблюдением противоэпидемических норм.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
Читайте такжеКиев идет на жесткий трехнедельный карантин: что запрещено с 20 марта (список)Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА.
«Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно карантинных ограничений в работе общественного транспорта», - пояснил Поворозник
Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать:
- с наполненностью не более 50 процентов мест;
- с условием соблюдения противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.
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