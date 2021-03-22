Отмечается, что транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест.

На время усиления карантина Киев не будет останавливать работу общественного транспорта (наземного и метрополитена), однако он будет работать со строгим соблюдением противоэпидемических норм.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

Читайте такжеКиев идет на жесткий трехнедельный карантин: что запрещено с 20 марта (список)Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА.

«Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно карантинных ограничений в работе общественного транспорта», - пояснил Поворозник

Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Как отметили в КГГА, транспорт будет курсировать:

с наполненностью не более 50 процентов мест;

с условием соблюдения противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.

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Автор: Катерина Шварц