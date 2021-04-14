Жесткие карантинные ограничения еще две ближайшие недели будут действовать в столице.

Власти Киева решили продлить локдаун в столице после 16 апреля. Усиленные карантинные ограничения будут действовать еще две недели - до 30 апреля.

Такое решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввиду того, что эпидемиологическая ситуация в Киеве существенно не улучшается.

Какие ограничения продолжат действовать в Киеве

С 5 апреля в столице, как известно, действует усиленный карантин. Согласно принятому сегодня решению, продолжат действовать следующие запреты:

останутся закрытыми все школы и детские сады;

не будут работать продуктовые ярмарки;

метро и наземный общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

работа заведений питания будет осуществляться только навынос и доставку;

руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить отпуска.

Кроме того, по-прежнему под запретом в Киеве

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Мэр Киева Виталий Кличко также обратился к правоохранителям с призывом контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.

Карантин в Киеве: что известно

Усиленный карантин в столице введен с 5 апреля, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Всего в столице подтверждено 180 066 случаев коронавирусной инфекции.

Только за предыдущие сутки, 13 апреля, в Киеве зафиксировали 1 457 новых больных на COVID-19, также 47 человек умерли.

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Автор: Алина Вишневская