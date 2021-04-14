Локдаун в Киеве до 30 апреля - ограничения и запреты / фото УНИАН

Власти Киева решили продлить локдаун в столице после 16 апреля. Усиленные карантинные ограничения будут действовать еще две недели - до 30 апреля.

Такое решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввиду того, что эпидемиологическая ситуация в Киеве существенно не улучшается.

Какие ограничения продолжат действовать в Киеве

С 5 апреля в столице, как известно, действует усиленный карантин. Согласно принятому сегодня решению, продолжат действовать следующие запреты:

  • останутся закрытыми все школы и детские сады;
  • не будут работать продуктовые ярмарки;
  • метро и наземный общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
  • работа заведений питания будет осуществляться только навынос и доставку;
  • руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить отпуска.
Карантин в Киеве - какие ограничения действуют до 30 апреля / фото УНИАН (Александр Синица)

Кроме того, по-прежнему под запретом в Киеве

  • работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Мэр Киева Виталий Кличко также обратился к правоохранителям с призывом контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.

Карантин в Киеве: что известно

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Автор: Алина Вишневская