Власти Киева решили продлить локдаун в столице после 16 апреля. Усиленные карантинные ограничения будут действовать еще две недели - до 30 апреля.
Такое решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввиду того, что эпидемиологическая ситуация в Киеве существенно не улучшается.
Какие ограничения продолжат действовать в Киеве
С 5 апреля в столице, как известно, действует усиленный карантин. Согласно принятому сегодня решению, продолжат действовать следующие запреты:
- останутся закрытыми все школы и детские сады;
- не будут работать продуктовые ярмарки;
- метро и наземный общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
- работа заведений питания будет осуществляться только навынос и доставку;
- руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить отпуска.
Кроме того, по-прежнему под запретом в Киеве
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Мэр Киева Виталий Кличко также обратился к правоохранителям с призывом контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.
Карантин в Киеве: что известно
- Усиленный карантин в столице введен с 5 апреля, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
- Всего в столице подтверждено 180 066 случаев коронавирусной инфекции.
- Только за предыдущие сутки, 13 апреля, в Киеве зафиксировали 1 457 новых больных на COVID-19, также 47 человек умерли.
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