После российских ракетных атак украинцы начали активнее донатить на нужды ВСУ. Только за сутки собрали почти миллион гривень на хотпаки для защитников, которые находятся на передовой.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команда", которая запустила проект "Тепло на фронт", Артур Палатный.

"Враг зря рассчитывал запугать украинцев. Сумасшедший бункерный дед только нас разозлил! Вооруженные силы Украины продолжают свое героическое наступление, а украинцы еще больше помогают нашим героям. В ответ на массированную ракетную атаку Волонтерский штаб "Украинская команда" начал сбор на хотпаки и другие средства обогрева для наших защитников. Несмотря на массовые обстрелы россиянами территории Украины, только за день украинцы перечислили почти 1 млн гривень", - заявил Палатный.

Видео дня

Он также отметил, что сбор продолжается.

"Остается собрать еще 1 миллион, чтобы согреть военных на передовой! Согреем наших! Отомстим за нашу святую землю и за каждого украинца! Устроим врагам ад! И обязательно победим!" - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Приобщиться к сбору можно по ссылке.