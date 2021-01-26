Более 74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.
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Так, 74,3% респондентов считают, что дела движутся в неправильном направлении, 10% - в правильном. Остальные 15,6% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.
Как проводился опрос
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.
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