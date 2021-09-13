Призеры Игр на страницах этой книги выразили свои эмоции и уважение к украинскому государству, которое они представляли на заре его становления.

По случаю празднования 30-летия Национального олимпийского комитета (НОК) украинская чемпионка Лилия Подкопаева презентовала книгу "Золото Атланты", посвященную победам сборной Украины на ХХVI летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Презентация состоялась в рамках праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы "Метинвест".

"В этом году Украина празднует 30-ю годовщину своей независимости. Этот год знаковый еще и потому, что сейчас мы отмечаем 30-летие с момента основания НОК Украины. Вместе с тем прошло уже 25 лет с момента выступления украинских спортсменов на первых летних Олимпийских играх в истории нашего государства. Игры в Атланте в 1996 году - это был тот важный "спортивный кирпич" для фундамента независимости Украины. Призеры Атланты - это то наследство, на основе которого началось развитие украинского спорта", - отметила Подкопаева.

Она подчеркнула, что книга была создана, чтобы напомнить украинцам об олимпийских победах чемпионов и прислать четкий месседж: это крайне важная составляющая украинской независимости.

"Я с гордостью могу говорить, что мы с призерами Атланты-1996 были "пионерами", которые задали дальнейшее направление движения для последующих поколений украинских олимпийцев этим нелегким и ответственным путем", - сказала Подкопаева.

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Спортсменка обратила внимание, что сегодня атлеты первых летних Олимпийских игр разбросаны по разным уголкам мира, но всех их без исключения объединяет любовь к Украине.

"Призеры Игр на страницах этой книги выразили свои эмоции и уважение к украинскому государству, которое они представляли на заре его становления. Истории этих атлетов вдохновляют на свершения молодое поколение, а их спортивное наследие навечно закреплено в истории украинского и мирового спорта", - отметила Подкопаева

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Для популяризации здорового образа жизни и развития лидерских качеств компания системно привлекает работников и членов их семей в корпоративное спортивное движение. Ежегодно на предприятиях группы проходит Олимпиада Metinvest Steel Games.

В 2021-м году в девяти видах спорта и силовом экстриме M.STRONG соревновалось более 900 сотрудников. Кроме того, в рамках Олимпиады успешные украинские спортсмены (в т. ч. чемпионы мира) выступали перед участниками с мастер-классами.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Иван Бойко