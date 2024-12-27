По словам Виктора Ляшко, на вопросе статуса инвалидности больше всего манипулируют те, кто не хочет, чтобы происходили изменения в МСЭК.

Выводы, справки и документы, которые выдавали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года, остаются в силе. Об этом в эфире Украинского Радио заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, на вопросе статуса инвалидности, установленными комиссиями, больше всего манипулируют те, кто не хочет, чтобы происходили изменения в МСЭК.

"Для тех, кто прошел МСЭК и имеет действующее заключение, все справки и документы, которые выдавали МСЭК до 1 января 2025 года, остаются в силе. Они и в дальнейшем будут основанием для получения всех социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат, предусмотренных законодательством", - уточнил глава Минздрава.

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В то же время, по его словам, это не будет касаться категорий, которые решением СНБО признаны такими, в отношении которых нужно провести переосвидетельствование:

"В частности, это прокуратура, другие правоохранительные органы, другие государственные служащие, по которым мы проводим переоценку дел, которые ранее были. Это совсем другая категория".

Ляшко, пояснил, что для лиц, которым был бессрочно установлен статус инвалидности, также повторные осмотры не нужны.

"Нужно будет приходить в экспертные команды и проводить оценку функционирования лица только в случае, если они сами это пожелают, или если будут определенные судебные дела, которые обяжут гражданина это сделать", - разъяснил министр.

Ликвидация МСЭК в Украине с 2025 года

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года. Согласно принятому закону, с 1 января внедряется создание экспертных комиссий в больницах.

В ноябре Кабинет министров Украины внес в ВР законопроект №12178, которым предусмотрена реформа МСЭК. Им предусматривается, что с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

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