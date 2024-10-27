Выплаты или гарантии тем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены.

Украинцы, которым пенсии по инвалидности назначены на законных основаниях, будут продолжать их получать, реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на них никак не повлияет. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины.

Как отмечают в ведомстве, в последнее время в социальных сетях распространяется "некорректная информация" относительно реформы МСЭК и системы социальной поддержки лиц, получивших инвалидность. И это формирует негативное впечатление среди граждан по этому вопросу.

"Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены", - отметили в Минсоцполитики.

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В ведомстве отметили, что такая реформа имеет цель усилить поддержку граждан, которые получили травмы или вред здоровью и ускорить ее предоставление, а также уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы "понятной, простой и удобной".

Ликвидация МСЭК - что известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. Решение приняли из-за злоупотреблений при оформлении инвалидности, этому предшествовал ряд громких скандалов.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде поддержали решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии и заявили, что общество должно проконтролировать расследование и наказание всех виновных в коррупционных схемах.

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