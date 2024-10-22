В Третьей отдельной штурмовой бригаде поддержали решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в Украине.
"О коррумпированности и неадекватности МСЭК все знают давно. Особенно военные, которым, например, с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с "бытовыми травмами". О расцвете коррупции во время мобилизации вообще молчу", - отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.
По его словам, сейчас есть несколько главных вопросов, которые общество обязано проконтролировать:
"В первую очередь, это расследование и наказание всех виновных в коррупционных схемах. Не так давно публиковали цифры о нуле реальных приговоров для коррупционеров МСЭК. Эти цифры должны измениться, иначе можно вообще ни на что не надеяться в этой стране. И не менее важно, чтобы новая система не открыла просто новые возможности для желающих заработать".
В Украине до конца года ликвидируют все МСЭК - что сообщалось
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц при оформлении инвалидности:
"Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".
Позже стало известно, что глава государства издал указ, который предполагает ликвидацию всех МСЭК из-за системных злоупотреблений.