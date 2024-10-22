Общество должно проконтролировать расследование и наказание всех виновных в коррупционных схемах, отметил заместитель командира Жорин.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде поддержали решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в Украине.

"О коррумпированности и неадекватности МСЭК все знают давно. Особенно военные, которым, например, с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с "бытовыми травмами". О расцвете коррупции во время мобилизации вообще молчу", - отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

По его словам, сейчас есть несколько главных вопросов, которые общество обязано проконтролировать:

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"В первую очередь, это расследование и наказание всех виновных в коррупционных схемах. Не так давно публиковали цифры о нуле реальных приговоров для коррупционеров МСЭК. Эти цифры должны измениться, иначе можно вообще ни на что не надеяться в этой стране. И не менее важно, чтобы новая система не открыла просто новые возможности для желающих заработать".

В Украине до конца года ликвидируют все МСЭК - что сообщалось

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц при оформлении инвалидности:

"Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

Позже стало известно, что глава государства издал указ, который предполагает ликвидацию всех МСЭК из-за системных злоупотреблений.

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