Лещенко заявил, что это выступление стало "поддержкой людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента РФ Путина.

Экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко впервые прокомментировал скандал, который возник после выступления его жены Анастасии Топольской (Dj Nastia) в Москве.

В эфире 4 канала Лещенко сообщил, что это выступление стало "поддержкой людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента РФ Владимира Путина.

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«Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране, которая притесняет эту культуру и представителей этой культуры...Потому что в России это мероприятие, которое происходил, оно происходило, в том числе, с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества – меньшинства, которое страдает от Путина, от (Рамзана) Кадырова», - утверждает Лещенко.

Он отметил, что «есть возможность для определенных информационных киллеров, которые выполняют заказ олигархов, с которыми он «воюет».

"Ее (Топольскую, - УНИАН) надо поддержать, она популяризирует Украину", — сказал он.

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Анастасия Топольска была одним из хедлайнеров арт-мероприятия под названием Хоровод (Horovod), который состоялся 8-9 мая в Москве в поддержку ЛГБТ-сообществ России и Украины.

Главным правилом мероприятия была названа запрет любых проявлений нетолерантности – «никаких предрассудков, расизма, гомофобии, трансфобии, сексизма, фетшейминга и любой другой агрессии».

Топольска выступила в московском клубе Mutabor. Жена Лещенко предстала в новом амплуа SHEIS (альтер эго Dj Nastia). Пользователи Сети раскритиковали перфоманс Анастасии в стране-агрессора.

Это уже не первый скандал, в который угодила Анастасия Топольска. В 2016-м остро раскритиковала введение языковых квот на радио, потому что из-за них закрыли ее авторскую программу.

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Автор: Виктория Гордиенко