Собака, пережившая обстрелы под Бахмутом, больше не вернется на фронт.

В начале месяца бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали невероятную историю о том, как собака, в конце концов получившая имя Жужа, спасла их от голодной смерти под Бахмутом.

Военные должны были пробыть на позициях три дня, но из-за плотных обстрелов врага операция затянулась на долгие 9 суток. За это время закончились и вода, и еда. Боец Роман "Ластивка" Клещук, который подружился с Жужей больше всех, рассказывает: собака спасала их множество раз. Она не только кормила бойцов тем, что находила в руинах, но и будила военных перед обстрелами.

Раненый на фронте Роман, еще находясь в госпитале, пообещал, что в конце концов заберет свою боевую подругу домой – на Волынь. И сделал, как сказал.

Пока боец лечился, за Жужей присматривали его побратимы. Теперь боевой пес преодолела более тысячи километров, и попала туда, где впервые за долгие недели состоялась такая ожидаемая и ею, и Романом встреча. Журналисты отмечают: в своем новом доме собака не отходит от Романа ни на шаг.

После реабилитации Роман вернется на фронт, правда – уже без Жужи. Говорит: животное останется дома с семьей, чтобы отдыхала от обстрелов – под пристальным наблюдением бабушки украинского защитника.

Родственники военного радуются и отмечают, что сразу стали друзьями с этой необычной собакой, которая спасла их близкого человека.

Собаки спасают украинцев во время войны - невероятные истории

В марте во время массированной ракетной атаки РФ несколько российских ракет попали в жилую зону в Золочевском районе Львовской области. Во время этой атаки погибли пятеро гражданских. А один из местных жителей рассказал, что чудом спасся от ракеты – благодаря своей собаке.

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