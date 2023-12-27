Она акцентировала на непомерности штрафов, которые могут достигать до 200 тысяч гривень.

Соломия Бобровская, народный депутат от партии "Голос", представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, комментируя законопроект о мобилизации, заявила, что депутаты заинтересованы в том, чтобы это "был баланс сдерживания и противовесов".

Она обратила внимание на свои предостережения. Речь идет, в частности, о людях с третьей группой инвалидности, которые теперь могут подпадать под мобилизацию, пишет "Радио свобода".

"Не группа инвалидности должна определять: ты годен или не годен, это определяет ВЛК. Но мы понимаем широкое поле спекуляций, манипуляций и коррупции во ВЛК в нашей стране. Третья группа со второй граничит зачастую очень тесно, и эта грань очень тонкая, поддержки этого нет, ведь они заинтересованы в ресурсе", – прокомментировала Бобровская.

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Она добавила, что будет подавать правку о третьей группе инвалидности, по ее словам, от военных.

"Но мы заинтересованы в том, чтобы это был баланс сдерживания и противовесов, и была довольна и армия, и общество", – подытожила депутат.

Она также апеллирует к норме, которая расширяет полномочия Национальной полиции и предоставляет право на задержание от 3 часов до 3 суток человека, не имеющего военного билета для уточнения данных.

"Это начнется легализация этих дикой "ловли за шкибарки" и доставания из фур водителей, из машин", – сказала Бобровская.

Также она акцентирует на непомерности штрафов, которые могут достигать до 200 тысяч гривень.

"Часто люди не имеют таких денег даже за год, будем откровенны. Эти предохранители, по-моему, являются слишком преувеличенными", - добавила депутат.

Законопроект о мобилизации - мнения

Юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев нашел в новом законопроекте о мобилизации как положительные, так и отрицательные нюансы. При этом некоторые положения можно трактовать двусмысленно – это так называемые "законодательные ляпы".

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